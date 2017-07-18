Чемезов: скорее всего, МАКС последний раз проходит в Жуковском

Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А -50У представленные на МАКС-2017

Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А -50У представленные на МАКС-2017

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Международный авиационно-космический салон МАКС в 2017 году, скорее всего, последний раз пройдет в подмосковном Жуковском, считает глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров говорил, что решение о переносе авиасалона из Жуковского в Кубинку будет принято в 2018 году. По его словам, если площадка в Кубинке будет готова и она будет лучше и будет отвечать всем требованиям, то она будет использована.

Отвечая на вопрос журналистов, пройдет ли следующий МАКС в Жуковском, Чемезов сказал: "Думаю, что нет. Построен выставочный комплекс в районе "Кубинки" (парк "Патриот" — ред.). Сейчас идёт работа по увеличению взлетно-посадочной полосы, будут построены шале, выставочные площади там уже есть".

Вместе с тем вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее во вторник заявил, что перенос авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку требует тщательного анализа и вопрос еще будет обсуждаться.