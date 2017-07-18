Москвичам не стоит ждать жары до конца лета, заявили синоптики

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Жителям столичного региона не стоит ждать жары этим летом. Несмотря на то, что температурные показатели пришли к климатической норме, теплый сезон постепенно идет на убыль, сообщили РИА Новости в центре "Фобос".

"Средняя температура воздуха этим летом на 2,5-3,5 градуса ниже своей климатической нормы. Хотя за последнюю неделю солнце стало чаще выглядывать, а температурный фон всё-таки с трудом, но вернулся в свое климатическое русло, нужно понимать, что лето идёт на убыль, каждую неделю день становится короче", — сказал специалист центра.

По этой причине, считают в "Фобосе", не следует надеяться на серьезное потепление в дальнейшем. Ночами сохранится достаточно прохладная погода (от 7 до 12 градусов тепла), в дневные часы столбик термометра не поднимется выше +19… +24 градусов.

При этом, по данным синоптиков, за полтора летних месяца вода так и не прогрелась до уровня, достаточного для открытия купального сезона.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что теплое лето может прийти на большую часть территории России в августе. Жарче нормы, возможно, будет на юге страны, а также на Урале.