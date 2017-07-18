Рогозин отказался от предложенного Путиным мороженого из-за диеты

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 18 июл – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сказал, что не стал есть мороженое вместе с другими членами присутствовавшей на авиасалоне МАКС-2017 делегации, потому что следит за фигурой.

Члены делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным после осмотра одного из павильонов на МАКСе полакомились мороженым, которым высокопоставленных посетителей угостил глава государства.

"Я специально не ел, чтобы вы спросили. Я считаю, что мороженое – это очень вкусный продукт, но моя задача, как бывшего профессионального спортсмена, – не набирать вес", — сказал Рогозин журналистам, которые поинтересовались, почему он отказался от десерта.

Как отметил вице-премьер, "другим, более стройным и молодым, положено есть мороженое".