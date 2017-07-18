Психолог считает увлечение спиннерами безобидной модой

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Увлечение спиннерами — безобидная мода, которая пройдет через месяц, и на первый взгляд от этой игрушки больше пользы, чем вреда — она развивает моторику и ловкость, а трюки с ней стимулируют детей к активному образу жизни, считает доктор психологических наук, руководитель Московского городского центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек Елена Смирнова.

Ранее Роспотребнадзор пообещал совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучить влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия.

"Это очень быстро появляется и очень быстро проходит. Этот рынок очень динамичен, через месяц эта игрушка уже никого не будет интересовать. А сейчас она появилась, она модная, и ничего дурного я в ней не вижу… Это мода, и никакого вреда в этом быть не может — никакого вреда психологического, никакой агрессивности, жестокости или аморальности эта вещь не несет. Она может развивать моторику, потому что не просто ее завести, насколько я понимаю, ловкость, физические движения, которых сейчас очень не хватает. Так что это может даже и полезная вещь", — заявила РИА Новости Смирнова.

У вас есть спиннер? Да, это отличная игрушка

Нет, и не понимаю, почему он так популярен

Я не знаю, что это Результаты 11.7% Да, это отличная игрушка

67.9% Нет, и не понимаю, почему он так популярен

20.4% Я не знаю, что это Все опросы Голосовать

По мнению эксперта, масштабная экспертиза безобидной, на ее взгляд, игрушки, с привлечением Роспотребнадзора избыточна. "Такое впечатление, что они ищут, что бы такое запретить и вокруг чего бы поднять такой шум", — отметила собеседница агентства.

Смирнова заявила, что не видит "противопоказаний во внешнем виде и в действии этого прибора", отметив, однако, что изучить игрушку все-таки стоит. "Чтобы понять, насколько это опасно, это надо исследовать. Таких исследований пока проведено не было, и просто так говорить, что они (спиннеры) не рекомендуются — я не вижу оснований", — сказала она РИА Новости.