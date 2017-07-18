На Новом Арбате стабилизировалось движение после пожара в высотке

Пожар в высотке на Новом Арбате (19)

Возгорание в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017

Возгорание в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве. 18 июля 2017

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дорожное движение на Новом Арбате, где во вторник горела высотка, пришло в норму, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.

Реконструируемый дом на Новом Арбате горел на площади около 200 квадратных метров. Ранее представитель столичного главка МЧС сообщал, что из загоревшейся высотки были эвакуированы 78 человек. Из-за пожара на улице образовалась практически стоячая пробка длиной два километра.

"Движение на улице Новый Арбат нормализовалось после пожара в доме 15", — говорится в сообщении.

Автомобили могут ехать по всем полосам в обоих направлениях без затруднений.