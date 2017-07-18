МЧС Крыма призвало не распространять слухи о землетрясениях на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Спасатели Крыма призывают не распространять слухи о возможном землетрясении в регионе, а изучить правила поведения в случае чрезвычайной ситуации, заявил РИА Новости помощник начальника управления МЧС РФ по республике Владимир Иванов.

Письмо о возможном землетрясении в районе Ялты поступило во вторник в МЧС Крыма от Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений при министерстве строительства и архитектуры республики за подписью его директора Юлиана Бурым. В письме, сообщили в МЧС, указывается, что землетрясение возможно в течение суток с эпицентром в Черном море в 30-50 км от Симеиза-Фороса. Методика прогноза связана с наличием линейных облаков над морем.

"Мы живем в сейсмоопасном регионе, но МЧС республики призывает не распространять слухи о предстоящих катаклизмах и не сеять панику, а изучить и знать основные правила поведения в момент, если землетрясение произойдет. Научно обоснованной методики предсказания землетрясения за сутки не существует, — сказал Иванов. — Мы запросили сеть сейсмостанций в Крыму, никаких изменений в сейсмической активности они не наблюдают. Данное письмо мы отправили в академию наук и центр "Антистихия" МЧС РФ".

Рекомендации спасателей о том, как следует действовать в случае удара стихии, размещены на сайте республиканского МЧС, добавил Иванов.

Полуостров является сейсмоопасным регионом, зона наибольшей силы вероятного катаклизма приходится на южный берег Крыма. Наиболее сильное землетрясение в современной истории полуострова произошло почти 90 лет назад, в сентябре 1927 года. Сила толчков достигала восьми баллов, было разрушено до 70% всех строений. По разным данным, погибли от трех до восьми человек. Землетрясение описано в романе Ильфа-Петрова "Двенадцать стульев".

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