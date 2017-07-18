Недостроенную телебашню в Екатеринбурге отдадут УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали правительству региона согласие на отчуждение находящейся в центре Екатеринбурга недостроенной телебашни и участка, на котором она стоит, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Присутствовавший во вторник на заседании заксобрания исполняющий обязанности министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Зырянов заявил, что телебашня является объектом незавершенного строительства, степень готовности которого составляет 47%, а износ – 24,5%. По его словам, денег в областном бюджете на реконструкцию объекта нет, а потому правительство региона приняло предложение УГМК построить на указанном участке "ледовую арену на 15 тысяч зрителей, в том числе с возможным использованием телебашни".

"Депутаты посчитали доводы убедительными и согласились, что перспектива возведения в Екатеринбурге важного социального объекта лучше, чем появление очередного торгового центра", — уточняет пресс-служба.

По ее информации, для реализации проекта предлагается создать АО "Ледовая арена", в котором, предварительно, 40% акций будут принадлежать Свердловской области, а 60% — инвестору.

"Правительство Свердловской области планирует осуществить оплату приобретаемых акций путем внесения в уставный капитал АО "Ледовая арена" телебашни и земельного участка рыночной стоимостью 654,2 млн. рублей", — отмечает пресс-служба.