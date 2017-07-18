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Общество

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге отдадут УГМК

16:0318.07.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке бизнес-центра Высоцкий в Екатеринбурге. Архивное фотоПосетители на смотровой площадке бизнес-центра Высоцкий в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали правительству региона согласие на отчуждение находящейся в центре Екатеринбурга недостроенной телебашни и участка, на котором она стоит, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Виды Екатеринбурга. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Присутствовавший во вторник на заседании заксобрания исполняющий обязанности министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Зырянов заявил, что телебашня является объектом незавершенного строительства, степень готовности которого составляет 47%, а износ – 24,5%. По его словам, денег в областном бюджете на реконструкцию объекта нет, а потому правительство региона приняло предложение УГМК построить на указанном участке "ледовую арену на 15 тысяч зрителей, в том числе с возможным использованием телебашни".

"Депутаты посчитали доводы убедительными и согласились, что перспектива возведения в Екатеринбурге важного социального объекта лучше, чем появление очередного торгового центра", — уточняет пресс-служба.

По ее информации, для реализации проекта предлагается создать АО "Ледовая арена", в котором, предварительно, 40% акций будут принадлежать Свердловской области, а 60% — инвестору.

"Правительство Свердловской области планирует осуществить оплату приобретаемых акций путем внесения в уставный капитал АО "Ледовая арена" телебашни и земельного участка рыночной стоимостью 654,2 млн. рублей", — отмечает пресс-служба.

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