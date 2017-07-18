Недостроенную телебашню в Екатеринбурге отдадут УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали правительству региона согласие на отчуждение находящейся в центре Екатеринбурга недостроенной телебашни и участка, на котором она стоит, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Депутаты посчитали доводы убедительными и согласились, что перспектива возведения в Екатеринбурге важного социального объекта лучше, чем появление очередного торгового центра", — уточняет пресс-служба.
По ее информации, для реализации проекта предлагается создать АО "Ледовая арена", в котором, предварительно, 40% акций будут принадлежать Свердловской области, а 60% — инвестору.
"Правительство Свердловской области планирует осуществить оплату приобретаемых акций путем внесения в уставный капитал АО "Ледовая арена" телебашни и земельного участка рыночной стоимостью 654,2 млн. рублей", — отмечает пресс-служба.