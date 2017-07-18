Минздрав отказался от идеи продлевать рабочий день курильщикам

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минздрав РФ убрал из доработанного проекта антитабачной концепции предложение продлевать рабочий день курильщикам, сообщил начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Владимир Мишеловин.

"Убрана такая странная концепция, как увеличение рабочего времени для курильщиков. То есть если ты куришь полчаса или 40 минут — мы это время не считаем, на это время увеличиваем тебе рабочий день. Это убрали", — сказал Мишеловин, выступая на заседании экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции.

Кроме того, из проекта документа были убраны цифры, в какие годы должны повышаться акцизы на табачную продукцию. "Много мы говорили в прошлый раз о том, что там полный запрет (родившимся) после 2015 года продаж табачных изделий — эта норма тоже убрана", — продолжил глава управления. Некоторые пункты в концепцию, впрочем, были добавлены.

"Нюанс, на который мы обратили внимание — введение запрета на участие госслужащих, то есть нас в данном случае, в мероприятиях, проводимых общественными организациями, например, "Опорой России", получающими или получившими финансовую помощь от табачных изделий. По сути дела, если хоть одна табачная компания входит в "Деловую Россию", в РСПП или в "Опору России", организация получает какие-то денежки, а мы как государственные служащие обязаны по этой концепции не участвовать во всех мероприятиях, которые эта организация проводит", — указал Мишеловин.

"Кроме того, добавили введение запрета на показ в аудиовизуальных произведениях товарных знаков, служащих индивидуализации табачных изделий, введение запрета на господдержку создания художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака, введение требований к длине, высоте, ширине и цвету потребительской упаковки табачных изделий, а также к информации, размещаемой на упаковке — стандартизированная, простая упаковка, включая установление стандартного цвета упаковки без возможности размещения на них товарных знаков, рекламы, информации, стимулирующей продажи и потребление табака, за исключением наименования табачной продукции и наименования вида табачного изделия, изображенных установленным заранее шрифтом и цветом", — продолжил он.