Медведеву в новгородской школе показали лабораторию робототехники

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения средней школы № 36 в Великом Новгороде. 18 июля 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения средней школы № 36 в Великом Новгороде. 18 июля 2017

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел новую среднюю школу N36 имени Державина, построенную в Великом Новгороде: ему рассказали о реализуемых здесь направлениях профильного обучения и показали лаборатории робототехники, дизайна и беспилотников.

Директор школы Светлана Матвеева, встретив главу правительства у входа, подарила ему пропуск под номером 001. Когда Медведев приложил его к турникету, система идентифицировала премьера и разрешила пройти в здание. Матвеева рассказала, что с помощью этой же системы с использованием пропуска дети и педагоги могут не только проходить в здание, но и оплачивать питание в столовой.

Директор также рассказала главе кабмина о направлениях профильного обучения, которые реализуются в школе – биолого-медицинском, гуманитарных наук и права, а также физико-техническом. Медведев посетил несколько лабораторий, работающих в школе.

В лаборатории "Аэронет" педагог Данил Цветков и его ученик Тимофей рассказали премьеру о том, как они изучают и разрабатывают технологии, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов. В частности, они продемонстрировали сделанные с помощью дронов 3D-модели школы, а также рассказали о перспективах создания аналогичных моделей всего микрорайона. Медведев похвалил ученика и его педагога и отметил, что такие разработки могут быть очень полезны для реализации планов по благоустройству территорий по всей стране.

После этого глава кабмина осмотрел лабораторию робототехники.

"Она [лаборатория] уже заполнена качественным оборудованием, — оценил увиденное премьер. — Смотреть приятно". Он также отметил современное оборудование лаборатории дизайна, которую посетил следом.

В завершение глава правительства познакомился с планами застройки Деревяницкого микрорайона Великого Новгорода, где и построена школа №36. Мэр города Юрий Бобрышев рассказал Медведеву, что здесь планируется построить 1,5 миллиона "квадратов" жилья, где будут проживать 60-65 тысяч человек. В микрорайоне будет создана вся необходимая инфраструктура, в том числе две школы, несколько детсадов, спортивные и другие объекты.

Врио губернатора региона Андрей Никитин подарил Медведеву на память об этой поездке копию печати Ярослава Мудрого, а мэр города – красочный буклет о Великом Новгороде.

Школа N36 создана в 2017 году. Она рассчитана на 1350 мест, в здании площадью почти 17,5 тысяч квадратных метров размещены 64 учебных кабинета и 22 специализированных лаборатории. Здесь действуют кабинеты внеурочной и исследовательской деятельности, специализированные кабинеты, актовый зал, три спортзала, две библиотеки, тренажерный зал и столовая. Обучение в школе ведется в одну смену. Заведение укомплектовано кадрами на 90%. Все классы оборудованы интерактивными и обычными досками, а также мультимедийными проекторами.