Путин угостил членов правительства мороженым на МАКС

Президент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время посещения салона МАКС-2017. 18 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время посещения салона МАКС-2017. 18 июля 2017

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 18 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин, посещая авиасалон МАКС в Жуковском, угостил делегацию правительства мороженым.

К палатке, где продавалось мороженое, Путин подошел в сопровождении членов правительства и руководства промышленных предприятий.

Традиция авиасалона: Владимир Путин купил на МАКСе мороженое pic.twitter.com/LCUr8KPHU7 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.

​"Чем угостите?" — поинтересовался он у девушки-мороженщицы.

Немного смутившись, она коротко рассказала президенту об ассортименте. Путин остановил выбор на вологодском пломбире в стаканчике, расплатившись тысячной купюрой.

Когда продавец начала искать сдачу, Путин решил угостить всех.

"На сдачу дайте им", — кивнул он в сторону сопровождавших его чиновников.

"У нас желающих много", — заметил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Спросил у Путина — понравилось ли ему мороженое?: "Вкусное, рекомендую" pic.twitter.com/slS8bmh9jk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.

​Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок "Коровка из Кореновки", а министр транспорта Максим Соколов, как и президент, предпочел пломбир за 60 рублей.

"Проверьте, хватает ли", — сказал после этого Путин продавщице.

"Если честно, сбилась со счета", — ответила девушка, после чего Чемезов протянул ей еще пятитысячную купюру.

"Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов, можете себе позволить мороженое купить", — сказал руководителю Ростеха глава государства.

Журналисты поинтересовались у президента, вкусное ли мороженое.

"Рекомендую", — ответил Путин.