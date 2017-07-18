Шарий требует возбудить дело о клевете против Фейгина

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Защита журналиста Анатолия Шария подала в Следственный комитет РФ заявление с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении адвоката Марка Фейгина, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Шария Сталина Гуревич.

По ее словам, 13 июля Фейгин в эфире радио "Говорит Москва", обсуждая дело об убийстве Бориса Немцова, "вдруг зачем-то вспомнил про моего доверителя и обвинил его в совершении преступления сексуального характера, сказал, что Шарий привлекался по делу о педофилии, что является неправдой".

По словам Гуревич, эта информация "не соответствует действительности и порочит честь журналиста".

"Мы подали заявление в СК, так как Фейгин является спецсубъектом, в отношении него действует особый порядок о возбуждении дела. Сейчас мы поедаем в Хамовнический суд иск о защите чести и достоинства", — сказала адвокат.

По ее словам, Шарий не заявляет материальных претензий, а требует лишь опровергнуть распространённые сведения.

Сам Фейгин заявил РИА Новости, что не видит перспектив ни в заявлении о возбуждении дела, ни в гражданском иске.

"Клевета предусматривает заведомость умысла, которого не может быть по той простой причине, что эту информацию озвучивала его (Шария) сестра, про это все есть в интернете, так что информация о его обвинении — публичный факт. Для уголовного преследования здесь нет никакого повода. Я не собираюсь отказываться от своих слов, все вопросы к украинскому суду и его сестре, которые про это говорили", — сказал Фейгин.