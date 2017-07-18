Собянин рассказал о строительстве метро в Коммунарку

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Утвержден проект планировки территории участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до станции "Столбово", сообщил во вторник на заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что этот участок протяженностью более 11 километров включает в себя четыре станции и будет содействовать решению транспортных проблем Новой Москвы.

"С учетом имеющейся граддокументации необходимо быстрее приступать к работе", — сказал Собянин, добавив, что в 2019 году все строительные работы должны быть завершены.