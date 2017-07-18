В Ростуризме объяснили, почему Россия не откажется от въездных виз

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 18 июл — РИА Новости. Россия не откажется от въездных виз, это вопрос террористической безопасности, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов выступая перед участниками молодежного форума "Территория смыслов".

"Мы понимаем с вами, что в мире очень непростая ситуация с точки зрения терроризма, поэтому убрать визы невозможно, это механизм защиты нашей страны", — сказал Сафонов, отвечая на замечание одного из участников форума о том, что иностранному туристу сложно получить визу РФ.

Вместе с тем он отметил, что власти РФ ведут работу над тем, чтобы получить визу стало проще. В частности глава Ростуризма напомнил о проекте электронной визы в нескольких дальневосточных регионах России.

Президент России в марте подписал закон об упрощенном визовом режиме в нескольких дальневосточных регионах России. Электронная виза будет действовать 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Для получения визы необходимо заполнить анкету на специальном сайте не позднее, чем за четыре дня до въезда. В Свободном порту Владивосток упрощенный визовый режим заработает с 1 августа.

По словам Сафонова, Ростуризм надеется, что практика получения электронных виз будет распространена на всю страну после эксперимента на Дальнем Востоке, что упростит получение российской визы.