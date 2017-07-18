Власти Москвы согласовали заявку на шествие "За свободный интернет"

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Мэрия Москвы согласовала третью по счету заявку Партии народной свободы (ПАРНАС) на проведение 23 июля акции "Марш за свободный интернет", сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безгласности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее московские власти отказали ПАРНАСу в проведении марша в центре столицы 9 июля, в том числе из-за некорректно оформленной заявки, а также потому, что по заявленному маршруту велись работы по программе "Моя улица". Затем власти повторно отказали в проведении акции 16 июля по тем же причинам.

"Да, согласовали", — подтвердил Черников РИА Новости.

Он отметил, что маршрут, время прохождения колонны, а также заявленное число участников согласованы по заявке: "заявленное количество участников – до 10 тысяч; с 14.00 до 16.00 (мск)". "В указанное время будем контролировать прохождение колонны", — добавил глава столичного ведомства.

Как сообщили в пресс-службе партии, заявка подана на проведение публичной акции в форме шествия на 23 июля с 14.00 до 16.00 мск от Страстного бульвара, дом 12, по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам по внутренней стороне до проспекта Академика Сахарова, 12.