ГРОЗНЫЙ, 18 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что разберется в ситуации с задержанной в Турции шестилетней россиянкой и предпримет все необходимые меры для ее возвращения домой.

Ранее житель Саратовской области Сергей Уханов, шестилетняя дочь которого вместе со своей полуторагодовалой сестрой, их мамой и ее сожителем задержаны в Турции, попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь в скорейшем возвращении детей на родину.

"В первые же часы поручил по своим каналам выяснить реальную ситуацию с ребёнком и предпринять необходимые шаги для того, чтобы девочка оказалась в России", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.

Глава Чечни рассказал, что узнал о ситуации из видеообращения, распространенного в интернете.

"Письменных обращений от Уханова не получено, но в сети распространяется видеообращение. Меня лично очень беспокоит ситуация, когда девочка находится рядом с людьми, пытавшимися примкнуть к Иблисскому государству", — сказал он.

Кадыров также выразил уверенность, что МИД России и иные компетентные органы принимают исчерпывающие меры для разрешения ситуации, а турецкие власти не станут препятствовать объективному и гуманному рассмотрению инцидента и принятию решения в интересах девочки.