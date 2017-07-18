ГРОЗНЫЙ, 18 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что разберется в ситуации с задержанной в Турции шестилетней россиянкой и предпримет все необходимые меры для ее возвращения домой.
"В первые же часы поручил по своим каналам выяснить реальную ситуацию с ребёнком и предпринять необходимые шаги для того, чтобы девочка оказалась в России", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.
Глава Чечни рассказал, что узнал о ситуации из видеообращения, распространенного в интернете.
Кадыров также выразил уверенность, что МИД России и иные компетентные органы принимают исчерпывающие меры для разрешения ситуации, а турецкие власти не станут препятствовать объективному и гуманному рассмотрению инцидента и принятию решения в интересах девочки.