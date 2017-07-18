Повышения цен на услуги российских санаториев не будет, заявил сенатор

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Повышения цен на санаторно-курортные услуги российских здравниц в ближайшее время не будет, сообщил РИА Новости во вторник председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

"Специалисты санаторно-курортной отрасли часто задавали мне вопрос: попадают ли под действие НДС услуги санаторно-курортных организаций продолжительностью менее 14 или более 21 дня. В этой связи я сделал запрос в Федеральную налоговую службу и получил от (руководителя ФНС) Михаила Мишустина положительный ответ – освобождение от НДС услуг санкура применяется независимо от продолжительности срока их оказания. Следовательно, туристам не придется переплачивать за отдых в санаториях", — рассказал он.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории РФ.

При этом приказ Минздрава "Об утверждении порядка организации санаторно-курортного лечения" устанавливает, что длительность такого лечения составляет от 14 до 21 дня. Такое пересечение норм двух документов вызывало тревогу у отрасли в части выплаты НДС. По словам сенатора, ФНС работает только по Налоговому кодексу и не ориентируется на приказ Минздрава.

"Это та поддержка государства, которая необходима сейчас рынку туристических и санаторно-курортных услуг: не запреты и ограничения, а налоговые льготные режимы и бюджетные субсидии. Я считаю, это единственно возможный путь взаимодействия с туристическим бизнесом", — прокомментировал ситуацию Фомин.

Он так же напомнил, что Совет Федерации проводит большую работу в этом направлении. "Мы уже направляли предложения правительству рассмотреть субсидирование внутренних туристических авиаперевозок, снижения НДС для гостиниц до 10% и многое другое" — добавил собеседник агентства.