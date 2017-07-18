Роспотребнадзор проверит безопасность спиннеров

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор намерен исследовать спиннеры, при этом ведомство уже подготовило рекомендации для родителей, желающих обезопасить детей, заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", — пообещали в ведомстве.
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В ведомстве отметили, что если с игрушкой играют дети, следует проверять ее на наличие сломанных частей, спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания ("часовыми" батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.