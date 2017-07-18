Роспотребнадзор проверит безопасность спиннеров

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор намерен исследовать спиннеры, при этом ведомство уже подготовило рекомендации для родителей, желающих обезопасить детей, заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор обратил внимание на то, что в последнее время в России отмечается "агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров".

"Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", — пообещали в ведомстве.

У вас есть спиннер? Да, это отличная игрушка

Нет, и не понимаю, почему он так популярен

Я не знаю, что это Результаты 9% Да, это отличная игрушка

66.5% Нет, и не понимаю, почему он так популярен

24.5% Я не знаю, что это Все опросы Голосовать

Роспотребнадзор рекомендует родителям, решившим приобрести спиннер ребенку, не покупать их в неустановленных местах, с рук. Также ведомство рекомендует обращать внимание на посторонний резкий химический запах предмета, его повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования.

В ведомстве отметили, что если с игрушкой играют дети, следует проверять ее на наличие сломанных частей, спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания ("часовыми" батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.

Спиннер – прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.