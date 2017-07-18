Почти две трети россиян оценивают ситуацию в стране как хорошую

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Почти две трети россиян (65%) оценивают ситуацию в стране как хорошую, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно приведенным данным, 47% опрошенных назвали ситуацию в России "скорее хорошей", 17% — "хорошей", а 1% — "очень хорошей". Противоположной точки зрения придерживаются 31% респондентов: 19% отметили, что ситуация в стране "скорее плохая", 9% — "плохая", 3% — "очень плохая".

Говоря непосредственно о себе, 41% респондентов заявили, что их жизненная ситуация "скорее хорошая", 33% — "хорошая", 4% — "очень хорошая". О том, что ситуация, сложившая в их жизни, так или иначе плохая, сообщили 10% опрошенных.

Кроме того, почти половина участников исследования (45%) считают, что тяжелые времена еще впереди; 27%, наоборот, заявили, что трудности уже позади; а 21% респондентов полагают, что мы проживаем их сейчас.

"Очевидно, первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период довольно-таки уверенного выхода из "штопора", в который наше общество "свалилось" год назад. Тогда многим действительно казалось, что наступила "черная полоса". Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились в мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений", — комментирует результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Опрос проведен 22-27 июня в 130 населенных пунктах среди 1600 человек старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства.