Минобрнауки планирует обучать водителей оформлению ДТП по европротоколу

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает внести изменения в обучение водителей, сделав обязательным умение оформления ДТП по европротоколу и умение пользоваться средствами вызова экстренных служб, об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с пунктом 5 Плана мероприятий по повышению качества подготовки водителей транспортных средств различных категорий и совершенствованию профессиональной подготовки и переподготовки водителей, осуществляющих коммерческую деятельность по перевозке пассажиров и грузов… Минобрнауки России поручено внесение изменений в примерные программы в части включения тем, связанных с использованием водителями транспортных средств устройства вызова экстренных оперативных служб и порядком оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников полиции и привитию соответствующих практических навыков их оформления", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается в записке, реализация проекта приказа не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий и не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Европротокол ─ это система, которая позволяет оформить документы о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) без участия уполномоченных на то сотрудников полиции с целью последующего получения страховой выплаты.