Конституционный суд не принял первую жалобу на закон о реновации

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Конституционный суд РФ не принял к рассмотрению первую жалобу на закон о реновации, говорится в карточке дела, опубликованной на официальном сайте суда.
Юнанова просила проверить закон о реновации на соответствие нормам Конституции РФ. В частности, заявительница считает несправедливым положение о том, что судьба дома решается путём голосования и включение здания в программу определяется большинством голосов.
Ранее власти Москвы подвели итоги голосования горожан на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг о включении домов из предварительного списка в программу реновации. По данным мэрии, за включение в программу высказались жители 4079 домов (90%).
Мэр Сергей Собянин заявлял, что при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится.