Конституционный суд не принял первую жалобу на закон о реновации

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Конституционный суд РФ не принял к рассмотрению первую жалобу на закон о реновации, говорится в карточке дела, опубликованной на официальном сайте суда.

"Заявительнице Оксане Юнановой и ее представителям направлено уведомление о несоответствии обращения требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде РФ"", — говорится в карточке. Более подробная причина отказа в рассмотрении заявления пока не сообщается.

Юнанова просила проверить закон о реновации на соответствие нормам Конституции РФ. В частности, заявительница считает несправедливым положение о том, что судьба дома решается путём голосования и включение здания в программу определяется большинством голосов.

Законопроект о реновации в Москве принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и 1 июля подписан президентом Владимиром Путиным. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

Ранее власти Москвы подвели итоги голосования горожан на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг о включении домов из предварительного списка в программу реновации. По данным мэрии, за включение в программу высказались жители 4079 домов (90%).

Мэр Сергей Собянин заявлял, что при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится.