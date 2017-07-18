Депутат предложил давать гражданство России за покупку дорогой недвижимости

С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение министру иностранных дел Сергею Лаврову, в котором предложил давать гражданство РФ за покупку иностранцем недвижимости в России более чем на 50 миллионов рублей или создание социально-ориентированного бизнеса, сообщает пресс-служба парламентария.

"В целях повышения привлекательности российского гражданства, а также привлечения к жизни в России новых людей, имело бы смысл дополнить процедуру получения вида на жительство и, соответственно, гражданства РФ. Иностранный подданный или лицо без гражданства, желающий стать гражданином РФ, может получить приоритетное право на получение вида на жительство и гражданства, если приобретает недвижимость на территории РФ на сумму более 50 миллионов рублей или решает создать в стране социально-ориентированный бизнес или предприятие, оказывающее помощь нуждающимся категориям граждан", — говорится в обращении депутата. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

Как отмечает Петров, иностранец должен будет доказать законное происхождение денег, на которые он покупает недвижимость или открывает бизнес.

Парламентарий отметил, что, по его мнению, в последние годы престиж РФ на международной арене значительно вырос. "В связи с этим привлекательность российского гражданства также серьезно увеличилась. Мы видим, что жители многих стран, в том числе Западной Европы, Америки, предпринимают попытки получения российского паспорта. Ряд известных иностранных деятелей культуры и искусства уже стали нашими соотечественниками и продвигают имидж нашей страны в мире", — пишет депутат.

Он обращает внимание, что получение российского паспорта и вида на жительство — достаточно долгая и непростая процедура.

"Между тем в ряде государств существует механизм, позволяющий иностранным гражданам и людям без гражданства, желающим получить паспорт этой страны, пройти короткий путь натурализации при выполнении нескольких важных условий, как правило, экономического свойства", — отмечает Петров.