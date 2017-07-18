В московском парке Царицыно покажут огненное шоу эпохи Екатерины II

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. "Потешные огни" времен Екатерины Великой покажут в субботу 29 июля в московском парке Царицыно в рамках фольклорного фестиваля "Русское поле", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"На фестивале "Русское поле", который пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" в субботу, 29 июля, запланирован запуск двух фейерверков. Первыми зажгут потешные огни — будет воссоздано огненное шоу эпохи Екатерины II. Кроме того, горожан ждет современный фейерверк высотой 150 метров", — говорится в сообщении.

Как информирует департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, шоу "потешных огней" начнется в 21.30 на Царицынских прудах.

Уточняется, что фейерверочные фигуры установят на понтонах на воде, огненные фонтаны заставят мельницы вращаться вокруг оси со свистом. Вокруг фигур появится контур из разноцветных искр, кроме того, на пруду зажгутся огненные звезды, пальмы, ели. С водной глади также запустят залпы римских свечей.

По данным портала, "потешные огни" на Царицынских прудах будут достигать 100 метров в высоту. Одновременно на Новоцарицынском шоссе запустят 150-метровый современный фейерверк. "Для него будет задействовано более 50 наименований пиротехнической продукции", — информируют столичные власти.

Для усиления эффекта во время шоу будет также использоваться пиротехника с дополнительными звуковыми и визуальными эффектами: свистом, треском, сменой цвета и мерцанием, отмечается в сообщении.