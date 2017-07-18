Землетрясение у Командорских островов не привело к разрушениям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Оперативные группы спасателей обследовали населенные пункты Камчатского края, где ощущались толчки из-за землетрясения в районе Командорских островов, и не обнаружили каких-либо разрушений, сообщили в краевом главке МЧС.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что в районе Командорских остров произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 7,3.

По уточненным данным сейсмостанции "Петропавловск", в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до двух баллов, в селе Никольское Алеутского района их интенсивность составила до пяти баллов, в селе Крутоберегово Усть-Камчатского района — до трех баллов.

"В населенных пунктах Камчатского края, где ощущалось землетрясение, произошедшее 18 июля днем по местному времени, оперативные группы завершили обследование зданий и сооружений. Пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет", — говорится в сообщении.