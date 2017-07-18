МЧС отменило угрозу цунами в Камчатском крае и на Сахалине

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/ВЛАДИВОСТОК, 18 июл — РИА Новости. Угроза цунами, объявленная после землетрясения на Командорских островах, снята на острове Беринга и в Северо-Курильске на Сахалине, сообщают представители краевых главков МЧС.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что в районе Командорских остров произошло землетрясение магнитудой 7,7. По уточненной информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 7,3. На острове Беринга была объявлена угроза цунами. Спасатели сообщили, что под воздействие волн может попасть прибрежная часть Северо-Курильска.

"В настоящее время угроза цунами снята. Волна не дошла до острова Беринга, где расположено село Никольское", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что подземные толчки различной интенсивности ощущались в Усть-Камчатском и Алеутском районах, Петропавловске-Камчатском.

"Оперативные службы проводят обследование зданий на предмет разрушений. Пострадавших в результате землетрясения нет", — добавил представитель спасательного ведомства.

Спасатели также сообщили, что в 12.15 (04.15 мск) снята тревога цунами в Северо-Курильске.