Минпромторг прокомментировал идею запретить продажу алкоголя по выходным

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Запрет продажи алкоголя по выходным не поможет в борьбе с пьянством и алкоголизмом в России – напротив, воплощение в жизнь такой меры может привести к росту самогоноварения и увеличению нелегального оборота алкоголя, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Минпромторг России не получал на рассмотрение законодательных предложений по запрету розничных продаж алкоголя в выходные дни. Однако министерство категорически не поддерживает подобные предложения, так как они, вместо заявленной цели по снижению пьянства и алкоголизма, наоборот, повлекут за собой усиление этих явлений, а также повлекут за собой увеличение нелегального оборота алкоголя", — сказал Евтухов.
"Увеличится самогоноварение. Естественно, ни о каких позитивных последствиях для здоровья нации речи в таком случае быть не может", — подчеркнул замминистра.
"Мы искренне удивлены появлению подобных инициатив. К слову, нам неизвестны примеры подобных запретов в цивилизованных странах. Наоборот, в большинстве стран подобные ограничения не действуют, что дает возможность гражданам приобретать и потреблять легальный безопасный алкоголь, а не поддерживать своим спросом теневой сегмент", — отметил Евтухов.