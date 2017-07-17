Спасенный на ТТК кот Майк вернулся к хозяйке

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кот Майк, которого спасли на московском Третьем транспортном кольце (ТТК) сотрудники дорожного патруля ЦОДД, чувствует себя хорошо после двухдневного блуждания, сообщила РИА Новости хозяйка питомца Алена Нечепорук.

Ранее в пресс-службе ЦОДД рассказали, что кот застрял на разделительном ограждении ТТК, где его обнаружили и спасли сотрудники патруля, после чего передали хозяевам.

"Кот уже освоился, уже хорошо себя чувствует. Я сейчас отмою его, а то, бедненький, два дня уже по дороге бегал, грязненький", — сказала она, отметив, что кот потерялся в ночь на субботу, вероятно, выпрыгнув из окна.

"Я думаю, он, скорее всего, из окна сиганул, было душно, и я открыла окна. Раньше он такого никогда не делал, может, птичка его заинтересовала, и выпал", — сказала хозяйка кота.

Она рассказала, что искала его по всему району, развесила объявления и осмотрела все подъезды и подвалы. Ее удивило, что кот выбежал на магистраль, несмотря на бурное там движение.

Хозяйка поблагодарила сотрудников ЦОДД за спасение кота и людей, помогавших в распространении объявлений о пропаже питомца.