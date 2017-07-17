На въезде в Крым с Украины образовались километровые очереди

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым, сообщает крымское погрануправление ФСБ.

"К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них "немало терпения и нервов", а у некоторых и здоровья. В километровых очередях перед украинским КПВВ (контрольным пунктом въезда — выезда) по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем", — рассказали в ведомстве.

По словам автомобилистов, в субботу из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло около 13 часов.

В российском ведомстве отметили, что в минувшие выходные на границе был большой пассажиропоток, ее пересекло около 24,5 тысячи человек.

"Стоит отметить, что российские пункты пропуска осуществляли свою деятельность в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, большого скопления машин перед шлагбаумами КПП не наблюдалось", — подчеркнули в погранслужбе.

Ранее глава парламентского комитета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинские власти чинят преграды для туристов, которые хотят посетить курорты полуострова. По его словам, помимо негативной пропаганды в СМИ и билбордов с запугиваниями, Киев искусственно создает очереди на границе.

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