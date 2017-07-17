Эксперты обсуждают идею запретить продажу алкоголя по выходным

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Никаких решений по ограничению потребления алкоголя пока не принято, сообщает Минздрав РФ, а в экспертном сообществе полагают, что предложение запретить продажу спиртного по выходным никто не будет рассматривать всерьез.
Как поясняет газета, в проекте стратегии, разработанном ГНИЦПМ Минздрава, в частности, говорится, что в сфере государственной политики недостаточно мер, направленных на снижение доступности алкоголя путем ограничения и жесткого контроля его розничной продажи по месту и времени. "Отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни", — приводит издание текст проекта.
Согласно федеральному закону, продажа алкогольной продукции в стране разрешена с 8 утра до 11 вечера, но местные власти могут ужесточать эти ограничения. Так, в Чечне покупать спиртное можно только два часа в сутки — с 8 до 10 утра. В Ульяновской области действует запрет на продажу алкоголя в выходные.
Решения пока нет
В пресс-службе Минздрава, комментируя публикацию "Известий", сообщили, что эксперты обсуждают разные варианты ограничения злоупотребления алкоголем в России, но никаких решений по данному вопросу пока не принято.
В министерстве напомнили, что в настоящее время у регионов уже имеются полномочия по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, в рамках которых подобные ограничения уже могут быть введены.
Вынужденная мера
В то же время главный специалист по профилактической медицине, и. о. генерального директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава Сергей Бойцов пояснил, что предложение запретить продажу алкоголя в выходные спровоцировано высокой долей смертей от алкоголя.
"Что касается ограничения продажи спиртного, эта мера вынужденная, потому что, хотим мы того или нет, уровень смертности среди трудоспособного населения – в первую очередь, связанный с избыточным потреблением алкоголя – все равно остается очень высоким. Несмотря на то что в течение последних лет действительно произошло уменьшение количества таких смертей на фоне уменьшения потребляемого алкоголя", — сказал Бойцов.
Он отметил, что все равно, "если говорить о так называемых сердечно-сосудистых смертях в возрасте 40-60 лет у мужчин, то, по неоднократно проведенным исследованиям, около трети из них ассоциировано с пагубным потреблением алкоголя и высоким содержанием на момент смерти алкоголя в крови".
Вопрос в эффективности
Между тем в экспертном сообществе уже поставили под сомнение эффективность предлагаемого запрета. Так, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз полагает, что никто всерьез не будет рассматривать вопрос запрета на продажу алкоголя по выходным.
"Абсолютно бессмысленное, бестолковое и бесперспективное предложение. Во-первых, никто это даже всерьез не воспринимает. Во-вторых, никто всерьез это обсуждать не будет ни в Госдуме, ни в Совете Федерации, ни в правительстве. В-третьих, это предложение периодически всплывает в целях самопиара организаций, отдельных личностей, именно потому, что его никто всерьез не воспринимает", — сказал Дробиз РИА Новости.
В качестве примера он привел Ульяновскую область. По словам эксперта, запрет на продажу алкоголя в выходные в этом регионе не снизил потребление спиртного и не решил проблему с суррогатной продукцией.
"Есть пример, к чему это может привести: к полному отсутствию позитива на легальном рынке и к мощному росту нелегальных суррогатных продаж. В будни закупаться продукции будет больше, чем нужно. А тех, кто не успеет купить алкоголь или решит добавить в выходные, ждет нелегальная торговля. Это происходит пять лет в Ульяновской области. Это единственный регион в РФ, где существует запрет в выходные дни на продажу алкогольной продукции крепче 16 градусов. Алкоголь продается только на похороны по справкам", — сказал Дробиз.
"Ничего позитивного в регионе за пять лет не произошло. Регион как тонул, так и тонет в нелегальной суррогатной продукции. Никакого снижения потребления там не произошло. Все проблемы, которые были, остались на прежнем месте. Прежде чем что-либо предлагать и принимать, посмотрите на опыт региона, где это внедрено", — заключил он.
"Нужно усиление пропагандистской линии антиалкогольной информационной кампании, потому что радикальные запреты приведут к самогоноварению и "разливу" водки сомнительного качества в подвалах, что в итоге приводит к еще большему количеству смертей от алкогольных отравлений, в 1990-х годах Россия уже с этим сталкивалась. Считаю, что нужно обращать больше внимания на оборудование спортивных площадок, делать доступным для населения активные виды спорта, а также проводить мощную информационную кампанию о последствиях алкоголизма. Капля за каплей и камень дробит", — сказал РИА Новости депутат.