В СЖР считают нужным разъяснять судам нормы законов в сфере СМИ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Союзе журналистов России (СЖР) считают целесообразным и актуальным введение разъяснений для судей новых норм законов в сфере СМИ; за последние годы и месяцы в российское законодательство было внесено много поправок, а судебной практики по ним еще не наработано, сказала начальник юридического отдела СЖР Наталья Голоснова.

Ранее газета " Коммерсант " сообщила, что по мнению главы совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, в России назрела необходимость уточнить для судов, как разрешать споры, связанные с работой СМИ. Кроме того, по мнению опрошенных изданием экспертов, постановлению пленума Верховного суда, трактующему "Закон о СМИ" и существенно облегчившему деятельность редакций, исполнилось семь лет, но за прошедшие годы были приняты новые нормы.

"Конечно, мы за то, чтобы модернизировать законодательство, и за то, чтобы было больше разъяснений, поскольку практика судебная за несколько лет в действительности претерпела какие-то изменения. У нас новые технологии, мы не стоим на месте и в любом случае очень много поправок за все это время — и "пакет Яровой", и закон по пиратству, очень много по детям ограничений вышло, возрастных, и конечно, разъяснения в этой сфере нужны", — сказала РИА Новости Голоснова.

Более того, добавила юрист, 1 июля в российском законодательстве вышло очень много новелл, "которые усложняют порядок обработки персональных данных и требуют в некоторых случаях согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку этих сведений и для журналистов, например, для публикаций".

"Конечно, эти моменты еще не имеют какой-то судебной практики, тем не менее, какие-то разъяснения и постановления пленума необходимы", — подчеркнула собеседница агентства.