Дорожный патруль в Москве спас кота, застрявшего в ограждении на ТТК

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В Москве в понедельник сотрудники дорожного патруля спасли кота, застрявшего на разделительном ограждении на Третьем транспортном кольце (ТТК), после чего передали животное его хозяину, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Дорожный патруль" спас кота на ТТК. Испуганное животное застряло на разделительном ограждении оживлённой магистрали", — рассказали в пресс-службе.

Как позднее сообщили в ЦОДД, кот по кличке Майк был передан своему хозяину.

"Проделав путь от Новослободской до Беговой, кот Майк поехал домой", — уточнили в пресс-службе.