В ГД внесли поправки об ужесточении наказания за склонение к самоубийству

В здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

В здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, увеличивающий уголовное наказание за склонение к самоубийству более чем вдвое — до 15 лет лишения свободы, следует из базы данных палаты.

Склонение к самоубийству сейчас карается лишением свободы на срок до шести лет, доведение до самоубийства — от пяти до восьми лет.

"Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, законопроектом предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы пять лет, а верхний до 15 лет", — говорится в пояснительной записке.

Проект также устанавливает повышенную ответственность — от восьми до 15 лет лишения свободы — за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо заведомо беременной женщины.

Авторами выступили председатель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, а также глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев.