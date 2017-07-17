В ГД внесли поправки об ужесточении наказания за склонение к самоубийству

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, увеличивающий уголовное наказание за склонение к самоубийству более чем вдвое — до 15 лет лишения свободы, следует из базы данных палаты.
"Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, законопроектом предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы пять лет, а верхний до 15 лет", — говорится в пояснительной записке.
Проект также устанавливает повышенную ответственность — от восьми до 15 лет лишения свободы — за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо заведомо беременной женщины.
Авторами выступили председатель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, а также глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев.