Глава Орловской области предложил заменить школьные учебники планшетами

Эксперимент по переходу на электронные книги в средних школах. Архивное фото

Эксперимент по переходу на электронные книги в средних школах. Архивное фото

БРЯНСК, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Орловской области Вадим Потомский предложил купить школьникам электронные планшеты, чтобы они заменили бесплатные учебники, которых не хватает в регионе, сообщает пресс-служба губернатора.

Проблема бесплатного обеспечения орловских школьников учебниками поднималась в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

"Есть идея рассмотреть вопрос приобретения не школьных учебников, а планшетов в качестве электронных книг", — заявил Потомский.

Глава региона поручил департаменту образования Орловской области изучить опыт других регионов. Он также призвал помнить о санитарных нормах и влиянии планшетов на зрение учащихся. При этом он отметил, что планшеты, выдаваемые школьникам, должны содержать только учебные программы, не иметь выхода в интернет, чтобы учащиеся не отвлекались от учебного процесса. Губернатор полагает, что электронный формат обучения можно вводить для детей, начиная с 5 класса.

Как отмечается в сообщении, инициатива по замене учебников на планшеты обусловлена периодической сменой образовательных программ, которые часто требуют приобретения новых учебников.

По информации главы региона, в год на обновление школьных учебников необходимо более 60 миллионов рублей. Эта сумма закладывается в расходную часть бюджета. Однако губернатор полагает, что достичь большего коэффициента полезного действия можно при покупке электронных планшетов. По его словам, стоимость современных планшетов дешевле, чем набора учебников для старшеклассников.

В 2017 году на обеспечение школьников бесплатными учебниками из областного бюджета будет выделено 58 миллионов рублей, отмечается в сообщении.