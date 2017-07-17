Госдума расширила полномочия госжилинспекций

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Госдума РФ приняла закон, согласно которому инспекторы госжилинспекций получили право привлекать ресурсоснабжающие организации к административной ответственности за невыполнение требований по оснащению домов приборами учета, говорится в сообщении Минстроя.

Ранее ресурсоснабжающие организации были обязаны устанавливать и обслуживать приборы учета, а орган государственного жилищного надзора — контролировать соблюдение этой нормы, но привлекать к ответственности за отсутствие приборов учета ресурсоснабжающие организации должна была Федеральная антимонопольная служба.

"Наделение органов госжилнадзора полномочиями по привлечению нарушителей в отношении коллективных или общих для коммунальной квартиры приборов учета к административной ответственности позволит повысить эффективность работы по выявлению отсутствия приборов учета и дополнительно стимулирует ресурсоснабжающие организации их устанавливать", — приводятся в сообщении слова заглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса.