Госдума расширила полномочия госжилинспекций

МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Госдума РФ приняла закон, согласно которому инспекторы госжилинспекций получили право привлекать ресурсоснабжающие организации к административной ответственности за невыполнение требований по оснащению домов приборами учета, говорится в сообщении Минстроя.
"Наделение органов госжилнадзора полномочиями по привлечению нарушителей в отношении коллективных или общих для коммунальной квартиры приборов учета к административной ответственности позволит повысить эффективность работы по выявлению отсутствия приборов учета и дополнительно стимулирует ресурсоснабжающие организации их устанавливать", — приводятся в сообщении слова заглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса.