Автоэксперты неоднозначно оценили новые поправки в ПДД

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Некоторые поправки в правила дорожного движения, касающиеся, в частности, ограничения движения по экологическому классу, непросто будет реализовать на практике, при этом в дальнейшем это может привести к введению платного въезда в город, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Изменения также предполагают распространение действия знака "Остановка запрещена" на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта, корректировку терминов "пешеходная зона", "разделительная полоса" и "островок безопасности" для регламентации их использования в качестве элементов, разделяющих проезжую часть и трамвайные пути. Правительство также разрешило движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.
Как контролировать?
"Для владельцев электромобилей и гибридов практически все европейские страны предусматривают ряд льгот и преференций, в том числе вплоть до возврата денежных сумм, до 10 тысяч евро, освобождают от транспортного налога, дают возможность бесплатной парковки и так далее. Нам еще далеко до этого. Но хотя бы чтобы элементарные вещи сделать: предоставлять бесплатные места для парковки необходимо, чтобы такие места отмечались соответствующим информационным знаком", — заявил РИА Новости председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.
"Знаки, ограничивающие экологический класс, обозначающие конкретные территориальные зоны, где ограничивается использование транспортных средств с определенным экологическим классом, — мне непонятны… Каким образом это будет контролироваться, кто будет идентифицировать транспортное средство, устанавливать, соответствует ли оно этой зоне приближения по экологическому классу или нет? Поставят шлагбаум и будут проверять документы? Нет, это некому делать. Необходима автоматическая система считывания, фото- и видеорегистрация. Но тогда необходима база данных на все автомобили — а у нас их свыше 50 миллионов. Я сомневаюсь, что такая база данных готова. Какие будут стандарты по отношению к этой фиксации? Они еще не разработаны", — сказал Лысаков.
Он отметил, что ранее предлагалось во время техосмотра ставить на автомобиль датчики, которые и будут давать информацию об экологическом классе автомобиля.
"Но кто будет оплачивать установку этого датчика — сами автовладельцы? Но почему мы должны оснащать наши автомобили дополнительными знаками? Сколько это будет стоить? какая компания это будет делать? По каким критериям?… Сначала надо разработать нормативно-правовую и техническую базу под этот контроль и эти ограничения, а потом уже вносить изменения в ПДД", — убежден эксперт.
В свою очередь руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев считает, что введение зон с ограничением экологического класса механических транспортных средств может позитивно сказаться на экологической обстановке, однако в то же время он опасается, что это приведет к дальнейшему внедрению платного въезда в город.
При этом эксперт отметил, что остальные поправки в ПДД — "регламент абсолютно разумный", и пробелы, которые раньше имели место, просто "заполнились дополнительными формулировками".
Дети в большей безопасности
Руководитель движения "Русвелос", координатор проекта "Общественный велоконтроль" Петр Дворянкин в свою очередь пояснил РИА Новости, что вводимые поправки в ПДД, касающиеся велосипедистов, относятся прежде всего к безопасности детей и подростков.
"Что сейчас сделали: расширили возрастной диапазон. Раньше ребенок от 7 до 14 лет мог ездить по велосипедным дорогам вплоть до велополосы на проезжей части, но при этом его не мог сопровождать взрослый по тротуару. То, что они сделали этим законом — они по сути разрешили взрослому сопровождать его (ребенка) по тротуару, но при этом однозначно запретили ему с этого тротуара слезать", — сказал Дворянкин.
При этом он с сомнением отнесся к тому, что это правило будет неукоснительно соблюдаться в условиях сельской местности, где нет велосипедных дорожек и тротуара. Также эксперт отметил, что теперь в случае ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста, нарушившего ПДД, ответственность за происшествие будет не только на автомобилисте, но и на родителях пострадавшего.