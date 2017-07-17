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Общество

Автоэксперты неоднозначно оценили новые поправки в ПДД

16:2517.07.2017
(обновлено: 16:29 17.07.2017)
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© РИА Новости / Денис ВорошиловЭлектромобиль. Архивное фотоЭлектромобиль. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Ворошилов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Некоторые поправки в правила дорожного движения, касающиеся, в частности, ограничения движения по экологическому классу, непросто будет реализовать на практике, при этом в дальнейшем это может привести к введению платного въезда в город, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Электромобиль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
В России утвердили изменения в ПДД
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении ПДД, в частности, вводятся термины "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие дорожные знаки и разметки. Отмечается, что для защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ вводятся новые дорожные знаки особых предписаний: "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", табличка "Экологический класс транспортного средства", новые термины.

Изменения также предполагают распространение действия знака "Остановка запрещена" на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта, корректировку терминов "пешеходная зона", "разделительная полоса" и "островок безопасности" для регламентации их использования в качестве элементов, разделяющих проезжую часть и трамвайные пути. Правительство также разрешило движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

Как контролировать?

"Для владельцев электромобилей и гибридов практически все европейские страны предусматривают ряд льгот и преференций, в том числе вплоть до возврата денежных сумм, до 10 тысяч евро, освобождают от транспортного налога, дают возможность бесплатной парковки и так далее. Нам еще далеко до этого. Но хотя бы чтобы элементарные вещи сделать: предоставлять бесплатные места для парковки необходимо, чтобы такие места отмечались соответствующим информационным знаком", — заявил РИА Новости председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / Giuseppe Porzani
Изменения в ПДД создают задел на будущее, считает эксперт
По его словам, введение термина и знака "электромобиль" и "гибридный автомобиль" просто нормативно закрепляет существующую ситуацию. При этом Лысаков с сомнением отнесся к введению дорожных знаков ограничения по экологическому классу, отметив, что считает это необоснованным.

"Знаки, ограничивающие экологический класс, обозначающие конкретные территориальные зоны, где ограничивается использование транспортных средств с определенным экологическим классом, — мне непонятны… Каким образом это будет контролироваться, кто будет идентифицировать транспортное средство, устанавливать, соответствует ли оно этой зоне приближения по экологическому классу или нет? Поставят шлагбаум и будут проверять документы? Нет, это некому делать. Необходима автоматическая система считывания, фото- и видеорегистрация. Но тогда необходима база данных на все автомобили — а у нас их свыше 50 миллионов. Я сомневаюсь, что такая база данных готова. Какие будут стандарты по отношению к этой фиксации? Они еще не разработаны", — сказал Лысаков.

Он отметил, что ранее предлагалось во время техосмотра ставить на автомобиль датчики, которые и будут давать информацию об экологическом классе автомобиля.

"Но кто будет оплачивать установку этого датчика — сами автовладельцы? Но почему мы должны оснащать наши автомобили дополнительными знаками? Сколько это будет стоить? какая компания это будет делать? По каким критериям?… Сначала надо разработать нормативно-правовую и техническую базу под этот контроль и эти ограничения, а потом уже вносить изменения в ПДД", — убежден эксперт.

В свою очередь руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев считает, что введение зон с ограничением экологического класса механических транспортных средств может позитивно сказаться на экологической обстановке, однако в то же время он опасается, что это приведет к дальнейшему внедрению платного въезда в город.

Третье транспортное кольцо Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Эксперт рассказал, как изменения в ПДД скажутся на экологии
"В ограничении по экологическому классу есть и хороший момент, и отрицательный. Я считаю, что это делается для того, чтобы подготовить почву в том числе и к платному въезду в город", — сказал Канаев.

При этом эксперт отметил, что остальные поправки в ПДД — "регламент абсолютно разумный", и пробелы, которые раньше имели место, просто "заполнились дополнительными формулировками".

Дети в большей безопасности

Руководитель движения "Русвелос", координатор проекта "Общественный велоконтроль" Петр Дворянкин в свою очередь пояснил РИА Новости, что вводимые поправки в ПДД, касающиеся велосипедистов, относятся прежде всего к безопасности детей и подростков.

"Что сейчас сделали: расширили возрастной диапазон. Раньше ребенок от 7 до 14 лет мог ездить по велосипедным дорогам вплоть до велополосы на проезжей части, но при этом его не мог сопровождать взрослый по тротуару. То, что они сделали этим законом — они по сути разрешили взрослому сопровождать его (ребенка) по тротуару, но при этом однозначно запретили ему с этого тротуара слезать", — сказал Дворянкин.

При этом он с сомнением отнесся к тому, что это правило будет неукоснительно соблюдаться в условиях сельской местности, где нет велосипедных дорожек и тротуара. Также эксперт отметил, что теперь в случае ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста, нарушившего ПДД, ответственность за происшествие будет не только на автомобилисте, но и на родителях пострадавшего.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаС детства родители должны правильно формировать у ребенка и отношение к своему свободному времени и правильному питанию
© РИА Новости / Евгения Новоженина
С детства родители должны правильно формировать у ребенка и отношение к своему свободному времени и правильному питанию
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