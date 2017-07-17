Директор актрисы Марии Ароновой опроверг слухи о ее госпитализации

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Актриса Мария Аронова чувствует себя хорошо и не попадала в больницу, как написали некоторые СМИ, заявила РИА Новости директор артистки Наталья Дмитрюкова.

Ранее ряд СМИ сообщал, что актриса госпитализирована.

"Это все неправда. Она хорошо себя чувствует", — сказала собеседница агентства.

Мария Аронова — актриса театра и кино, народная артистка РФ, лауреат премий "Золотой орел", "Ника" и "Хрустальная Турандот". Снялась в таких картинах, как "Батальонъ", "Марафон", "Остановка по требованию", а также в сериале "Солдаты". В настоящее время работает в Государственном академическом театре имени Вахтангова.

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