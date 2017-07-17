Эксперт о запрете продажи алкоголя в выходные: бестолковое предложение

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Никто не будет всерьез рассматривать и обсуждать предложение запретить продажу алкоголя в РФ в выходные дни, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Ранее в понедельник газета " Известия " сообщила, что в стратегии формирования здорового образа жизни, разрабатываемой Минздравом, может появиться положение о введении запрета на продажу спиртного в выходные дни. С идеей запрета выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, в котором считают, что шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно.

"Абсолютно бессмысленное, бестолковое и бесперспективное предложение. Во-первых, никто это даже всерьез не воспринимает. Во-вторых, никто всерьез это обсуждать не будет, ни в Госдуме, ни Совете Федерации, ни в правительстве. В-третьих, это предложение периодически всплывает в целях самопиара организаций, отдельных личностей, именно потому, что его никто всерьез не воспринимает", — сказал Дробиз РИА Новости.

В качестве примера он привел Ульяновскую область. По мнению эксперта, запрет на продажу алкоголя в выходные в этой области не снизил потребления алкоголя и не решил проблему с суррогатной продукцией.

"Есть пример, к чему это может привести: к полному отсутствия позитива на легальном рынке и к мощному росту нелегальных суррогатных продаж. В будни закупаться продукции будет больше, чему нужно. А тех, кто не успеет купить алкоголь или решит добавить в выходные, ждет нелегальная торговля. Это происходит пять лет в Ульяновской области. Это единственный регион в РФ, где существует запрет в выходные дни на продажу алкогольной продукции крепче 16 градусов. Алкоголь продается только на похороны по справкам", — сказал Дробиз.

"Ничего позитивного в регионе за пять лет не произошло. Регион как тонул, так и тонет в нелегальной суррогатной продукции. Никакого снижения потребления там не произошло. Все проблемы, которые были, остались на прежнем месте. Прежде, чем что-либо предлагать и принимать, посмотрите на опыт региона, где это внедрено", — заключил он.