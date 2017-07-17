США
17.0717 июля13:19МСК
USD59.07-0.81
EUR67.62-0.74
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Рост цен и угроза войны: россияне рассказали о своих главных страхах

Сюжет:
"Общественные мнения" (170)
13:0017.07.2017
061046
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвященного главным страхам россиян. Согласно исследованию, людей больше всего беспокоят возможный рост цен и угроза военных конфликтов.

Жители Москвы на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Абсолютное большинство россиян не хотят эмигрировать, показал опрос
Опрос проводился 22-27 июня в 130 населенных пунктах, социологи опросили 1,6 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

Рассчитанный социологами "индекс страхов" показывает, чего россияне опасаются больше всего. Этот показатель может колебаться в пределах от —100 до 100 пунктов.

Бояться стали больше

Социологи отметили, что с начала года в России вырос уровень напряженности на "карте страхов": большинство показателей заметно превышают данные аналогичных периодов 2015 и 2016 годов.

"Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими беспокойство. Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеблется в пределах 19-20 пунктов", — говорится в материалах исследования.

На третьем месте в рейтинге страхов оказались проблемы со здоровьем и трудности при получении медпомощи. Значение этого индекса выросло с нулевой отметки в начале года до восьми пунктов в июне.

Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Подавляющее большинство россиян гордится своей страной, показал опрос
Риски снижения доходов из-за сокращения зарплаты и задержек выплат, по оценкам россиян, также выросли: с —11 пунктов в январе до —3 пунктов в июне. Увеличился в последние полгода и индекс страха потерять работу: с —24 до —18 пунктов. При этом оба показателя по-прежнему находятся в области отрицательных значений.

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб пояснил, что в июне закрепилась наметившаяся ранее тенденция к обострению социальных страхов. По мнению эксперта, главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность.

"Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику. Это означает, что, как мы уже писали, оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым", — добавил социолог.

Позитивная динамика

ВЦИОМ выяснил, что в российских семьях царит демократия. А кто у вас "в доме хозяин"?
Результаты

  • 28.7%

    Муж

  • 12.6%

    Жена

  • 58.8%

    У нас равноправие
Все опросы
Голосовать
Обратная картина наблюдается в опасениях внутренних беспорядков и конфликтов. В апреле этот показатель заметно вырос (с —5 в январе до 6 пунктов), однако в июне вновь снизился до 1 пункта.

Аналогичную динамику зафиксировали и по уровню страха перед разгулом преступности: после апрельского максимума (7 пунктов против 1 пункта в январе), в июне значение индекса составило 3 пункта.

Проблемы в семье традиционно оказались на последней строчке в рейтинге. Этого россияне боятся меньше всего: показатель индекса в июне составил —47 пунктов.

Главные ценности для россиян

В начале июня ВЦИОМ также опубликовал исследование, в котором говорилось, что россияне ценят больше всего. Тогда рейтинг возглавили здоровье (99 пунктов), отношения в семье (98 пунктов) и безопасность (96 пунктов).

Участник демонстрации КПРФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЦИОМ: 43% россиян считают сталинские репрессии вынужденной мерой
Также респонденты заявили о важности социальной инфраструктуры в месте проживания (96 пунктов), среды обитания (93 пункта), материального положения (90 пунктов), возможности общения с друзьями и близкими (89 пунктов) и достижения поставленных целей (83 пункта).

При этом наименее важными сторонами своей жизни россияне считают возможность карьерного роста (15 пунктов), участие в общественной и политической жизни (8 пунктов), положение в обществе (39 пунктов), творческую самореализацию и наличие досуга (по 46 пунктов).

Социологи отмечают рост внимания жителей страны к экономической и политической ситуации: этот показатель увеличился с 76 пунктов в 2014 году до 83-х в 2017 году. Кроме того, падает значение климата: 36 пунктов против 61-го.

О военной угрозе

Несмотря на то, что многие россияне опасаются возможного военного конфликта, предыдущие опросы ВЦИОМ показали, что угрозу нападения на страну ощущают лишь чуть более трети жителей. При этом 53 процента не видят реальной опасности из вне.

Кого вы считаете главным стратегическим партнером России?
Результаты

  • 29.6%

    Страны СНГ

  • 44.8%

    Китай

  • 3.7%

    США

  • 3.5%

    Евросоюз

  • 18.5%

    Другие варианты
Все опросы
Голосовать
"Потенциальными источниками агрессии называют в первую очередь США (63 процента среди тех, кто считает, что угроза военного нападения существует) и Украину (31 процент", — говорилось в материалах опроса, который ВЦИОМ провел в конце июня.

Также в список возможных агрессоров попали блок НАТО — его назвали семь процентов от числа считающих угрозу военного нападения реальной, Китай (пять процентов), Великобритания, ИГ* — по четыре процента, а также Сирия и Германия — по три процента.

"Вместе с тем, в сложной ситуации союзническую поддержку россияне в целом ожидают преимущественно от Китая (41 процент), Белоруссии (25 процентов) и Казахстана (18 процентов). Страны бывшего СССР по сумме ответов набирают около 20 процентов… По мнению каждого десятого, искать помощи в случае военного нападения нам было бы не у кого", — говорилось в материалах ВЦИОМ.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена