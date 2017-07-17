Рост цен и угроза войны: россияне рассказали о своих главных страхах

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвященного главным страхам россиян. Согласно исследованию, людей больше всего беспокоят возможный рост цен и угроза военных конфликтов.

Опрос проводился 22-27 июня в 130 населенных пунктах, социологи опросили 1,6 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

Рассчитанный социологами "индекс страхов" показывает, чего россияне опасаются больше всего. Этот показатель может колебаться в пределах от —100 до 100 пунктов.

Бояться стали больше

Социологи отметили, что с начала года в России вырос уровень напряженности на "карте страхов": большинство показателей заметно превышают данные аналогичных периодов 2015 и 2016 годов.

"Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими беспокойство. Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеблется в пределах 19-20 пунктов", — говорится в материалах исследования.

На третьем месте в рейтинге страхов оказались проблемы со здоровьем и трудности при получении медпомощи. Значение этого индекса выросло с нулевой отметки в начале года до восьми пунктов в июне.

Риски снижения доходов из-за сокращения зарплаты и задержек выплат, по оценкам россиян, также выросли: с —11 пунктов в январе до —3 пунктов в июне. Увеличился в последние полгода и индекс страха потерять работу: с —24 до —18 пунктов. При этом оба показателя по-прежнему находятся в области отрицательных значений.

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб пояснил, что в июне закрепилась наметившаяся ранее тенденция к обострению социальных страхов. По мнению эксперта, главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность.

"Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику. Это означает, что, как мы уже писали, оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым", — добавил социолог.

Позитивная динамика

Обратная картина наблюдается в опасениях внутренних беспорядков и конфликтов. В апреле этот показатель заметно вырос (с —5 в январе до 6 пунктов), однако в июне вновь снизился до 1 пункта.

Аналогичную динамику зафиксировали и по уровню страха перед разгулом преступности: после апрельского максимума (7 пунктов против 1 пункта в январе), в июне значение индекса составило 3 пункта.

Проблемы в семье традиционно оказались на последней строчке в рейтинге. Этого россияне боятся меньше всего: показатель индекса в июне составил —47 пунктов.

Главные ценности для россиян

В начале июня ВЦИОМ также опубликовал исследование, в котором говорилось, что россияне ценят больше всего. Тогда рейтинг возглавили здоровье (99 пунктов), отношения в семье (98 пунктов) и безопасность (96 пунктов).

Также респонденты заявили о важности социальной инфраструктуры в месте проживания (96 пунктов), среды обитания (93 пункта), материального положения (90 пунктов), возможности общения с друзьями и близкими (89 пунктов) и достижения поставленных целей (83 пункта).

При этом наименее важными сторонами своей жизни россияне считают возможность карьерного роста (15 пунктов), участие в общественной и политической жизни (8 пунктов), положение в обществе (39 пунктов), творческую самореализацию и наличие досуга (по 46 пунктов).

Социологи отмечают рост внимания жителей страны к экономической и политической ситуации: этот показатель увеличился с 76 пунктов в 2014 году до 83-х в 2017 году. Кроме того, падает значение климата: 36 пунктов против 61-го.

О военной угрозе

Несмотря на то, что многие россияне опасаются возможного военного конфликта, предыдущие опросы ВЦИОМ показали, что угрозу нападения на страну ощущают лишь чуть более трети жителей. При этом 53 процента не видят реальной опасности из вне.

"Потенциальными источниками агрессии называют в первую очередь США (63 процента среди тех, кто считает, что угроза военного нападения существует) и Украину (31 процент", — говорилось в материалах опроса, который ВЦИОМ провел в конце июня.

Также в список возможных агрессоров попали блок НАТО — его назвали семь процентов от числа считающих угрозу военного нападения реальной, Китай (пять процентов), Великобритания, ИГ* — по четыре процента, а также Сирия и Германия — по три процента.

"Вместе с тем, в сложной ситуации союзническую поддержку россияне в целом ожидают преимущественно от Китая (41 процент), Белоруссии (25 процентов) и Казахстана (18 процентов). Страны бывшего СССР по сумме ответов набирают около 20 процентов… По мнению каждого десятого, искать помощи в случае военного нападения нам было бы не у кого", — говорилось в материалах ВЦИОМ.

* Террористическая организация, запрещенная в России