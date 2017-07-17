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Общество

Запрет рекламы на ТВ в выходные не решит заявленную проблему, считают в СЖР

12:5617.07.2017
(обновлено: 12:57 17.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкОфис Союза журналистов России. Архивное фотоОфис Союза журналистов России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Простое ограничение рекламы на телевидении в выходные дни не решит проблему ее "пагубного воздействия на умы подрастающего поколения", необходимо решать вопросы организации детского досуга, общедоступных спортивных секций для детей и подростков и заниматься финансированием книгоиздательской деятельности для юного поколения, считает секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Просмотр телевизора. Архивное фото
© Fotolia / Degimages
В Госдуме предложили запретить рекламу по воскресеньям
Ранее стало известно, что депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев в понедельник внесут в Госдуму законопроект, запрещающий прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье с 6.00 до 24.00. По их мнению, люди в выходные должны отдыхать, в том числе иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы, не прерываемые "агрессивной рекламой". Разработчики документа в пояснительных материалах подчеркивают, что необходимость ограничения рекламы в воскресенье обусловлена также тем, что в будни, в отличие от выходных, дети смотрят телевизор относительно немного.

"Круговорот рекламы на отечественном телевидении и радио в настоящее время регулируется соответствующим законом и дополнениями к нему, особенно в части её негативного воздействия на детскую и подростковую аудиторию. Строго регламентируется реклама табачной продукции, время трансляции рекламы безалкогольных напитков", — напомнил Шафир РИА Новости.

Анатолий Лысенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Гендиректор ОТР прокомментировал идею о запрете рекламы на ТВ в выходные
По его мнению, очевидно, что большинство аудитории раздражает не только объем транслируемой рекламы, но и сам факт её наличия в теле- и радиоэфире. "Тем не менее, еще не изобретено и в ближайшее время вряд ли появится альтернативная возможность, которая позволит радио- и телекомпаниям обходиться без рекламного времени, необходимого не только для полноценной работы сотрудников редакции и журналистов, но и создания качественного и интересного аудитории контента. Складывается следующая ситуация: аудитория хочет видеть высококачественную продукцию, которую невозможно создавать без финансовых поступлений, получаемых от рекламы", — отметил секретарь СЖР.

"Что касается пагубного воздействия рекламы на умы подрастающего поколения, особенно в выходные дни. Очевидно, что такие меры как простое ограничение рекламного времени не решит задачу в комплексе. Значительно большего эффекта можно и нужно достигать, решая вопросы организации детского досуга, организацией общедоступных спортивных секций для детей и подростков, финансирования книгоиздательской деятельности для юного поколения", — заключил собеседник агентства.

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