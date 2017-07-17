Поклонская приняла участие в крестном ходе в годовщину убийства Романовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ночь на понедельник прошла крестным ходом в Екатеринбурге в годовщину убийства царской семьи Романовых, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Екатеринбургской епархии.
Как сообщалось ранее, в крестном ходе всего приняло участие более 60 тысяч человек. Верующие прошли по маршруту, которым в 1918 году провезли убитых членов императорской семьи: через центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш. Протяженность крестного хода составила 21 километр.
В 2016 году Поклонская, тогда работавшая в должности прокурора Крыма, прошла в колонне "Бессмертного полка" в Симферополе с иконой царя Николая II.