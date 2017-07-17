Поклонская приняла участие в крестном ходе в годовщину убийства Романовых

Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге 17 июля 2017

Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге 17 июля 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ночь на понедельник прошла крестным ходом в Екатеринбурге в годовщину убийства царской семьи Романовых, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Екатеринбургской епархии.

"Да, она была", — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о том, участвовала ли Поклонская в крестном ходе.

Как сообщалось ранее, в крестном ходе всего приняло участие более 60 тысяч человек. Верующие прошли по маршруту, которым в 1918 году провезли убитых членов императорской семьи: через центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш. Протяженность крестного хода составила 21 километр.

© Фото : Информационное агентство "Znak" Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге 17 июля 2017 © Фото : Информационное агентство "Znak" Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге 17 июля 2017

В четверг Поклонская написала на своей странице в одной из соцсетей, что намерена принять участие в крестном ходе. Она заявила, что считает "долгом и большой честью для каждого" пройти вместе с шествием.

В 2016 году Поклонская, тогда работавшая в должности прокурора Крыма, прошла в колонне "Бессмертного полка" в Симферополе с иконой царя Николая II.