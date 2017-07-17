В ОП назвали популистским проект о запрете рекламы на ТВ в воскресенье

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Законопроект, запрещающий прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье, — непродуманный и популистский, законодателям стоит сосредоточиться на решении действительно актуальных для российских СМИ проблем, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Законопроект, запрещающий прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье с 6.00 до 24.00, в понедельник внесут в Госдуму депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев. По мнению депутатов, навязчивые рекламные ролики в выходные напоминают людям о заболеваниях, проблемах и раздражают.

"У нас все привыкли думать, что в футболе, в хоккее, в политике и в СМИ все разбираются, и особенно депутаты, которые выяснили, что это прекрасная возможность для бесплатного пиара, потому что как только ты пытаешься регулировать деятельность СМИ, они начинают о тебе рассказывать… Все пытаются СМИ к чему-то принудить, а вот действительно помочь — никто не собирается. Достаточно почитать заголовки и мы увидим — запретить то, запретить это, убрать, закрыть. А что-то позитивное вы можете предложить для развития средств массовой информации, особенно региональных?" — заявил Малькевич.

По его словам, законодатели могли бы сосредоточиться на введении дополнительных грантов для региональных СМИ в системе Роспечати, смягчении некоторых законодательных моментов, в том числе и в сфере рекламы. Хорошей мерой поддержки, по мнению Малькевича, могло бы стать разрешение рекламы рецептурных лекарств. Он отмечает, что без господдержки происходит неизбежная коммерциализация СМИ, особенно региональных.

"Тем же НКО, которые занимаются хорошими и добрыми проектами, не пробиться в СМИ, потому что у них начинают просить деньги, пытаются зарабатывать на всем. Необходим госзаказ на позитивные темы, образовательные и просветительские проекты. Сейчас для многих СМИ, к примеру, недоступны длительные командировки в глубинку, чтобы там находить интересных людей, интересные темы… Нужна господдержка, а вместо этого нам предлагают сплошной популизм — уберем, закроем и так далее" — убежден Малькевич.

Как отметил член ОП РФ, в законопроекте не продуман механизм покрытия издержек СМИ, которые лишатся большого объема доходов.

"Если вы хотите, чтобы не было рекламы в выходной день — ну хорошо, думаю что все крупные СМИ могут собраться и обозначить выпадающие расходы. Вы их как компенсируете?" — обратился собеседник агентства к депутатам.