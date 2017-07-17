В ОП назвали популистским проект о запрете рекламы на ТВ в воскресенье

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Законопроект, запрещающий прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье, — непродуманный и популистский, законодателям стоит сосредоточиться на решении действительно актуальных для российских СМИ проблем, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"У нас все привыкли думать, что в футболе, в хоккее, в политике и в СМИ все разбираются, и особенно депутаты, которые выяснили, что это прекрасная возможность для бесплатного пиара, потому что как только ты пытаешься регулировать деятельность СМИ, они начинают о тебе рассказывать… Все пытаются СМИ к чему-то принудить, а вот действительно помочь — никто не собирается. Достаточно почитать заголовки и мы увидим — запретить то, запретить это, убрать, закрыть. А что-то позитивное вы можете предложить для развития средств массовой информации, особенно региональных?" — заявил Малькевич.
"Тем же НКО, которые занимаются хорошими и добрыми проектами, не пробиться в СМИ, потому что у них начинают просить деньги, пытаются зарабатывать на всем. Необходим госзаказ на позитивные темы, образовательные и просветительские проекты. Сейчас для многих СМИ, к примеру, недоступны длительные командировки в глубинку, чтобы там находить интересных людей, интересные темы… Нужна господдержка, а вместо этого нам предлагают сплошной популизм — уберем, закроем и так далее" — убежден Малькевич.
Как отметил член ОП РФ, в законопроекте не продуман механизм покрытия издержек СМИ, которые лишатся большого объема доходов.
"Если вы хотите, чтобы не было рекламы в выходной день — ну хорошо, думаю что все крупные СМИ могут собраться и обозначить выпадающие расходы. Вы их как компенсируете?" — обратился собеседник агентства к депутатам.