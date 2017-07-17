Путин посмертно присвоил звание Героя России летчику Рыбникову

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России летчику испытателю корпорации "МиГ" Сергею Рыбникову, который в 2014 году ценой своей жизни отвел терпящий крушение истребитель от жилых домов в Подмосковье. Соответствующий указ опубликован в понедельник на портале правовой информации.

"Присвоить звание Героя Российской Федерации Рыбникову Сергею Викторовичу – летчику-испытателю летно-испытательного отряда акционерного общества "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", город Москва (посмертно)", — говорится в документе.

По данным из открытых источников, 4 декабря 2014 года Рыбников вместе с напарником выполнял испытательный полет самолета МиГ-29КУБ в Подмосковье. Машина потерпела крушение. Самолет упал в нескольких метрах от школы и соседнего дома, никто на земле не пострадал. Благодаря мужеству и профессионализму пилота, истребитель удалось "уложить" между школьным двором и соседним домом, не повредив постройки.