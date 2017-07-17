МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила способ увеличить пенсии россиян на десять тысяч рублей в год. Соответствующий план по совершенствованию пенсионной системы организация направила в Минфин, Минэкономразвития, Банк России и Пенсионный фонд, пишут "Известия".

В частности, согласно плану в Пенсионный фонд должны направляться средства Фонда национального благосостояния и доходы от управления государственной собственностью и ее приватизации в ПФР.

Как поясняет издание, в данный момент средства от управления госимуществом направляются в виде дивидендов или прибыли от приватизации в бюджет, из которого затем их часть поступает в ПФР в виде трансферта. Авторы документа предлагают направлять доходы от управления госсобственностью на рынок и инвестировать их, увеличивая пенсии россиян за счет полученной прибыли.

"Важно, чтобы они (средства — прим.) шли на цели улучшения благосостояния граждан, а не расходовались в рамках бюджета", — подчеркнул исполнительный директор ассоциации Алексей Денисов.

Минфин и Минэкономразвития заявили "Известиям", что уже ведут работу с предложенным АНПФ планом.