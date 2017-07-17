Издательство "Просвещение" заплатит за сведения о поддельных учебниках

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Издательство "Просвещение" обещает выплатить денежное вознаграждение до 500 тысяч рублей за информацию о производителях и заказчиках "пиратских" учебников, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства в понедельник.

"В период подготовки к новому учебному году образовательный холдинг "Просвещение" совместно с правоохранительными органами и при поддержке региональных органов власти и общественных организаций проводит комплекс мер по очистке рынка учебников и учебных пособий от "пиратских подделок". В рамках этих мероприятий "Просвещение" объявляет о готовности выплатить вознаграждение за информацию, которая позволит пресечь деятельность книжных пиратов и послужит основанием для возбуждения уголовных дел (по ст. 146 УКРФ). Размер вознаграждения будет варьироваться в зависимости от размеров выявленного ущерба и может составить до 500 тысяч рублей (до 10% стоимости конфискованной в результате полученной информации контрафактной литературы)", — говорится в сообщении.

По данным издательства, недавние выборочные проверки книготорговых сетей и образовательных организаций на предмет выявления контрафакта показали, что большое количество "пиратских" учебников было обнаружено в Чечне и Дагестане. Как сообщили в "Просвещении", среди пиратской учебной литературы под маркой "Просвещения" издания для начальной школы – прописи, учебники и рабочие тетради: их серьезное несоответствие СанПин может отразиться на здоровье младших школьников.

На сайте издательства также открыт специальный раздел "Черная книга контрафакта", в котором можно будет ознакомиться со списком и отличительными признаками подделок, а также с местами распространения и выявления контрафактной продукции. Так, среди характерных признаков подделок — блеклые краски и нарушение цветопередачи на иллюстрациях, нечеткий текст с расплывшейся краской, меньший, чем у оригиналов, формат, несоответствие года выпуска и номера издания учебника в выходных данных.

По данным издательства, в последние годы за подделку учебников "Просвещения" и попытки их продажи были возбуждены уголовные дела в отношении 12 граждан, по девяти из них судами уже вынесены обвинительные приговоры, в общей сложности предотвращен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей.