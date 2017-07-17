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Общество

Экология и безопасность: в России изменились правила дорожного движения

11:2617.07.2017
(обновлено: 11:30 17.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы у автовладельца. Архивное фотоСотрудник ГИБДД проверяет документы у автовладельца. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В России изменились правила дорожного движения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Покупка машины
© Fotolia / Zinkevych
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Поправки регулируют некоторые новые термины, а также вводят новые дорожные знаки. Так, например, в ПДД появились понятия "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие дорожные знаки и разметки.

В постановлении правительства говорится, что эти изменения призваны обозначить места парковки и зарядки подобных транспортных средств.

Кроме того, в ПДД появились знаки: "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей" и табличка "Экологический класс транспортного средства".

Подобные меры помогут снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду, считают в правительстве. Изменения в ПДД позволят регулировать режим проезда транспорта с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преимущество для экологически чистых автомобилей.

Автомобильное движение. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Изменения предполагают распространение действия знака "Остановка запрещена" на маршрутный транспорт вне зоны остановок, корректировку терминов "пешеходная зона", "разделительная полоса" и "островок безопасности" для регламентации их использования в качестве раздела проезжей части и трамвайных путей.

Кабмин также разрешил велосипедистам до 14 лет ехать по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым.

В пояснительной записке отмечается, что эти поправки повысят безопасность пешеходов, велосипедистов и маршрутного транспорта.

Июльские поправки

Выдача новых номерных знаков в Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бумажкой меньше: МВД упростило процесс регистрации автомобилей
Десятого числа МВД упростило процесс регистрации автомобилей: владельцы смогут не предъявлять в ГИБДД полис ОСАГО, все необходимые сведения сотрудники полиции будут получать из электронной базы данных.

Приказ ведомства также уточняет порядок регистрации транспортных средств с измененными из-за износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. С подобными проблемами часто сталкивались владельцы старых автомобилей, купленных на вторичном рынке.

"При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия", — пояснили в ГИБДД.

Кроме того, владельцы, которые подают заявления на регистрацию машин через Единый портал госуслуг, могут предоставить автомобиль сразу в место осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.

Мама пристегивает детей ремнями безопасности. Архивное фото
© Fotolia / Andres Rodriguez
В России вступают в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
На прошлой неделе также начали действовать новые правила перевозки детей от семи до 12 лет. Согласно постановлению правительства, если взрослые перевозят детей этого возраста на заднем сиденье машины, то они могут использовать либо автокресла, либо ремни безопасности. Аналогичные правила действуют и при перевозке подростков в кабине грузовика.

Если ребенок едет на переднем сиденье, использование детского кресла остается обязательным.

Новые правила также запрещают перевозку детей до 12 лет на сиденье мотоцикла.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

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© Фото предоставлены Экспертным центром "Движение без опасности"
Госавтоинспекция: число ДТП с пешеходами сократилось на 6,5% в этом году
Кроме того, постановление правительства запрещает оставлять детей младше семи лет одних в машине. В Москве и Санкт-Петербурге нарушителям придется заплатить штраф в 2,5 тысячи рублей, в других регионах — 500 рублей. При этом сотрудники ГИБДД могут ограничиться предупреждением.

В предыдущей редакции ПДД говорилось, что перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье должна осуществляться с использованием автокресла или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием автокресла.

Сейчас же правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до семи лет (обязательно использование автокресла) и для детей от семи до 12 лет.

Рекомендации от ГИБДД

После вступления в силу новых правил перевозки детей ГИБДД опубликовала на своем сайте рекомендации. Согласно им, детей старше семи лет следует все-таки перевозить в автокреслах.

"Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Патрульный автомобиль ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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К исключениям сотрудники полиции отнесли ситуации, когда ребенок "перерос" ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла, или если речь идет о перевозке ребенка-инвалида, больных детей в медучреждение или попутным транспортом в удаленные районы сельской местности.

Кроме того, в ГИБДД заявили, что необходимо принимать во внимание ситуации, когда конструкция автомобиля не позволяет разместить необходимое количество детских удерживающих устройств.

По данным Госавтоинспекции, автокресла позволяют снизить риск травмирования детей до четырех лет на 80 процентов, а детей в возрасте от пяти до девяти лет — на 52 процента.

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