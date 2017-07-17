Арки моста в Крым подсветят цветами российского триколора

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Архитектурная подсветка арочных пролетов моста через Керченский пролив будет похожа на российский флаг, сообщила пресс-служба инфоцентра "Крымский мост" со ссылкой на представителя заказчика проекта строительства, начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Романа Новикова.
"Активно ведется окраска этих арочных пролетных строений. Предусмотрена окраска в белоснежный цвет", — цитирует Новикова пресс-служба инфоцентра. По его словам, такое архитектурное решение наиболее полно отвечает той контрастности, которая создана в Керченском проливе. "Белоснежный цвет будет наиболее контрастно смотреться на фоне глади Черного и Азовского морей. Кроме того, (предусмотрена) архитектурная подсветка, которая на железнодорожной части выполнена красным цветом, а на автодорожной – синим цветом. Это придает такую колористику, похожую на российский флаг", — подчеркнул Новиков.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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