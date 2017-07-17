Арки моста в Крым подсветят цветами российского триколора

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Архитектурная подсветка арочных пролетов моста через Керченский пролив будет похожа на российский флаг, сообщила пресс-служба инфоцентра "Крымский мост" со ссылкой на представителя заказчика проекта строительства, начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Романа Новикова.

По его словам, на арке железнодорожной части моста закончен монтаж по основным конструктивам, сборку автодорожной арки закончат в ближайшие дни. Новиков подчеркнул, что сейчас активно ведутся работы по оснащению этих конструкций дополнительными элементами, такими как смотровые ходы, крепления для судовой сигнализации и крепления для архитектурной подсветки.

"Активно ведется окраска этих арочных пролетных строений. Предусмотрена окраска в белоснежный цвет", — цитирует Новикова пресс-служба инфоцентра. По его словам, такое архитектурное решение наиболее полно отвечает той контрастности, которая создана в Керченском проливе. "Белоснежный цвет будет наиболее контрастно смотреться на фоне глади Черного и Азовского морей. Кроме того, (предусмотрена) архитектурная подсветка, которая на железнодорожной части выполнена красным цветом, а на автодорожной – синим цветом. Это придает такую колористику, похожую на российский флаг", — подчеркнул Новиков.

Арочные пролетные строения собираются на технологической площадке "Керчь". Готовность обеих арок – более 90%.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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