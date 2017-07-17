Гендиректор ОТР прокомментировал идею о запрете рекламы на ТВ в выходные

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР), президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко посоветовал депутатам Госдумы заняться решением более серьезных проблем в стране вместо того, чтобы вводить запрет на телевизионную рекламу в воскресенье.

Ранее стало известно, что депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев в понедельник внесут в Госдуму законопроект, запрещающий прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье с 6.00 до 24.00. По их мнению, люди в выходные должны отдыхать, в том числе иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы, не прерываемые "агрессивной рекламой". Разработчики документа в пояснительных материалах подчеркивают, что необходимость ограничения рекламы в воскресенье обусловлена также тем, что в будни, в отличие от выходных, дети смотрят телевизор относительно немного.

"На мой взгляд, Государственная дума должна заниматься другими, более серьезными и более солидными делами. Есть масса серьезных проблем в стране, которыми стоило бы заниматься, а не имитировать свою общественную активность. Ну а так (относительно сути законопроекта) — рекламодатели на это не пойдут, потому что воскресенье — это то самое время, когда люди больше всего смотрят телевизор. Я сам не очень люблю рекламу, ну а что сделать", — сказал Лысенко РИА Новости.