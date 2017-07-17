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Общество

ВЦИОМ выяснил главные страхи россиян

Сюжет:
"Общественные мнения" (169)
08:2017.07.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМосквичи на Красной площади. Архивное фотоМосквичи на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Показатели страха россиян перед ростом цен с начала года увеличились на 10 пунктов, в июне составив 27 пунктов, одним из главных опасений по-прежнему остается возможность военного конфликта — с января соответствующий индекс увеличился до 20 пунктов, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Семья в яблоневом саду. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 22-27 июня 2017 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Рассчитанный социологами на основе полученных данных "индекс страхов" показывает, каких проблем россияне опасаются больше всего. Этот показатель может колебаться в пределах от —100 до 100 пунктов — чем выше значение, тем более вероятным кажется возникновение проблемы.

ВЦИОМ отметил рост уровня напряженности на "карте страхов" россиян с начала нынешнего года. Большинство показателей, по оценке социологов, "заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности".

"Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими беспокойство. Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеблется в пределах 19-20 пунктов", — говорится в материалах исследования.

Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Проблем со здоровьем и трудностей при получении медпомощи россияне боятся меньше, чем роста цен и войны – подобные опасения сейчас на третьем месте в рейтинге страхов. Вместе с тем, значение этого индекса также продемонстрировало рост с нулевой отметки в начале года до 8 пунктов в июне.

Беспокойство россиян относительно внутренних беспорядков и конфликтов заметно выросло в апреле (с —5 в январе до 6 пунктов), но в июне показатель снизился до 1 пункта. Аналогичный тренд социологи отметили и в отношении уровня страха перед разгулом преступности: в апреле был зафиксирован максимум в текущем году (7 пунктов против 1 пункта в январе), а в июне значение индекса составило 3 пункта.

"Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и тому подобным, по оценкам россиян, выросли: с —11 пунктов в январе до —3 пунктов в июне. Индекс страхов потери работы в последние полгода также прибавил: с —24 до —18 пунктов. Однако данные показатели по-прежнему находятся в области отрицательных значений", — отмечено в материалах ВЦИОМ.

Проблемы в семье традиционно занимают последнюю строчку в рейтинге "страхов", этого россияне опасаются меньше всего: показатель индекса в июне составил —47 пунктов, что ниже результатов 2015 и 2016 годов, уточнили социологи.

Семья москвичей на Васильевском спуске
© РИА Новости / Александр Поляков
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Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб пояснил, что наметившаяся ранее тенденция к обострению социальных страхов в июне закрепилась, главными факторами обеспокоенности при этом остаются дороговизна жизни и международная напряженность.

"Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику. Это означает, что, как мы уже писали, оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым", — добавил эксперт.

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