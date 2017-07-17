В Красноярске почти 300 человек 11 часов не могли вылететь в Турцию

КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. Более 270 человек в течение 11 часов не могли вылететь из Красноярска в Турцию из-за технической неисправности авиаборта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Емельяново" Леокадия Матвеева.

По ее данным, всего вылета ожидают 276 человек. В период ожидания пассажирам было предоставлены напитки и питание, размещение в комнате матери и ребенка. Для людей были "созданы максимально комфортные условия для ожидания вылета".

"Сегодня, 17 июля в аэропорту Емельяново по техническим причинам был задержан рейс 1863 авиакомпании Pegas Fly, выполняющий рейс в Анталью. Вылет рейса был запланирован на 00.30 утра местного времени. В настоящее время пассажиры уже находятся в самолете", — сказала Матвеева.