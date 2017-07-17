Термин "электромобиль" появился в правилах дорожного движения

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении Правил дорожного движения, в частности, вводятся термины "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие дорожные знаки и разметки, сообщается в понедельник на сайте правительства.

Отмечается, что для защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ вводятся новые дорожные знаки особых предписаний: "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", табличка "Экологический класс транспортного средства", новые термины.

"В связи с ускоренным развитием экологически чистого вида транспорта с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины "электромобиль", "гибридный автомобиль", соответствующие дорожные знаки и разметки", — говорится в пояснительной справке к документу.

Изменения также предполагают распространение действия знака "Остановка запрещена" на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта, корректировку терминов "пешеходная зона", "разделительная полоса" и "островок безопасности" для регламентации их использования в качестве элементов, разделяющих проезжую часть и трамвайные пути.

Правительство также разрешило движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

"Принятые решения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, маршрутных транспортных средств. Эти изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населённых пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств", — подчеркивается в сообщении.