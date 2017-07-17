МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития с участием ряда надзорных ведомств разработать предложения по внедрению системы управления рисками и системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ, сообщается в пресс-релизе по итогам состоявшегося 5 июля всероссийского селекторного совещания.

Глава кабмина также поручил федеральным ведомствам, не разработавшим в срок документы о критериях распределения подконтрольных объектов по категориям риска, сделать это в ближайшее время. Речь идет о Минсельхозе, МВД, Минтрансе, ФАС, Роспотребнадзоре и Ростехнадзоре, Минстрое и Минфине.

Министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов заявил, что до конца года ожидается принятие законопроекта о госконтроле, разработанного в формате открытого правительства совместно с предпринимателями. В нем будут законодательно закреплены новые принципы "умного" и партнерского контроля и надзора.

Организовать обсуждение документа в режиме "нулевого" чтения с участием депутатов Госдумы поручено Минэкономразвития и Абызову.